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В Ровно повысили цену на проезд: сколько будут платить

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Ровно, Четверг 28 июля 2022 17:13
В Ровно повысили цену на проезд: сколько будут платить Фото: В Ровно повышают тарифы на городской транспорт (rivne1.tv)
Автор: Илона Свиридова

Местные власти в Ровно решили повысить стоимость проезда в маршрутках и троллейбусах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

С первого августа стоимость проезда в маршрутках и троллейбусах в Ровно повысится. Цена станет 12 гривен вместо 8 гривен и 8 гривен вместо 6 гривен соответственно. Такое решение утвердил исполком на очередном заседании.

Профильное управление вообще планировало тариф на уровне 14 гривен за проезд в маршрутке и 10 гривен за проезд в троллейбусе. Однако чиновники нашли компромисс ссылаясь на определенную стабилизацию с горючим на рынке.

Напомним, ранее в Раде не хватило голосов для введения моратория на повышение тарифов.

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Ровно Тарифы Повышение тарифов
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