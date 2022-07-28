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У Рівному підвищили ціну на проїзд: скільки будуть платити

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Рівне, Четвер 28 липня 2022 17:13
У Рівному підвищили ціну на проїзд: скільки будуть платити Фото: У Рівному підвищують тарифи на міський транспорт (rivne1.tv)
Автор: Ілона Свиридова

Місцева влада у Рівному вирішила підвищити вартість проїзду у маршрутках та тролейбусах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

З першого серпня вартість проїзду у маршрутках та тролейбусах у Рівному підвищиться. Ціна стане 12 гривень замість 8 гривень та 8 гривень замість 6 гривень відповідно. Таке рішення затвердив виконком на черговому засіданні.

Профільне управління взагалі планувало тариф на рівні 14 гривень за проїзд у маршрутці та 10 гривень за проїзд у тролейбусі. Проте посадовці знайшли компроміс посилаючись на певну стабілізацію з пальним на ринку.

Нагадаємо, раніше у Раді не вистачило голосів для запровадження мораторію на підвищення тарифів.

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Рівне Тарифи Підвищення тарифів
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