У Рівному підвищили ціну на проїзд: скільки будуть платити

Місцева влада у Рівному вирішила підвищити вартість проїзду у маршрутках та тролейбусах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

З першого серпня вартість проїзду у маршрутках та тролейбусах у Рівному підвищиться. Ціна стане 12 гривень замість 8 гривень та 8 гривень замість 6 гривень відповідно. Таке рішення затвердив виконком на черговому засіданні.

Профільне управління взагалі планувало тариф на рівні 14 гривень за проїзд у маршрутці та 10 гривень за проїзд у тролейбусі. Проте посадовці знайшли компроміс посилаючись на певну стабілізацію з пальним на ринку.