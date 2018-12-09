В Ровно полиция задержала телефонных аферистов, которые вымогали деньги у пенсионеров

Фото: полиция (РБК-Украина)

Им удалось ввести в заблуждение трех пенсионерок

В Ровно полиция задержала телефонных аферистов, которым удалось ввести в заблуждение трех пенсионеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.

Как сообщается, полиция задержала двух жителей столицы после совершения очередного преступления.

"В полицию в 5:45 обратилась взволнованная 73-летняя жительница Ровно, что на домашний номер позвонил неизвестный, представился полицейским и сказал, что ее сын попал в очень серьезное ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, попросил женщину передать "следователем" 12 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Трое юношей в течение двух дней заработали еще 2600 долларов и 12 тысяч гривен. Двое киевлян в этой схеме выступали посредниками и имели процент дохода на собственные нужды. Информацию о пострадавших получали от кураторов, которые непосредственно общались с пенсионерами.

Указано, что разговор с женщинами начинал якобы полицейский, который спрашивал, есть ли у женщин дети, где и чем они занимаются. После этого аферисты их поражали известием о совершении серьезного ДТП.

"Чтобы спасти своих детей от тюрьмы, потерпевшие отдавали аферистам последние деньги, золотые украшения и ценности", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали группу квартирных воров-иностранцев, которые действовали по схеме: один находился в автомобиле и наблюдал за ситуацией на улице, двое других путем подбора ключей вскрывали дверь чужой квартиры и похищали вещи.