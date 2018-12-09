У Рівному поліція затримала телефонних аферистів, які вимагали гроші у пенсіонерів

Фото: поліція (РБК-Україна)

Їм вдалося ввести в оману трьох пенсіонерок

У Рівному поліція затримала телефонних аферистів, яким вдалося ввести в оману трьох пенсіонерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сайт Національної поліції.

Як повідомляється, поліція затримала двох жителів столиці після вчинення чергового злочину.

"До поліції о 5:45 звернулася схвильована 73-річна жителька Рівного, що на домашній номер зателефонував невідомий, представився поліцейським та сказав, що її син потрапив у дуже серйозне ДТП. Аби уникнути кримінальної відповідальності, попросив жінку передати "слідчим" 12 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Троє юнаків впродовж двох днів заробили ще 2600 доларів та 12 тисяч гривень. Двоє киян у цій схемі виступали посередниками та мали відсоток доходу на власні потреби. Інформацію про потерпілих отримували від кураторів, які безпосередньо і спілкувалися з пенсіонерками.

Зазначено, що розмову з жінками починав ніби то правоохоронець, який запитував, чи є у жінок діти, де і чим вони займаються. Після цього аферисти їх приголомшували звісткою про вчинення серйозного ДТП.

"Аби врятувати своїх дітей від в’язниці, потерпілі віддавали аферистам останні гроші, золоті прикраси та цінності", - -йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці затримали групу квартирних крадіїв-іноземців, які діяли за схемою: один перебував в автомобілі і спостерігав за ситуацією на вулиці, двоє інших шляхом підбору ключів відчиняли двері чужої оселі та викрадали речі.