В Ровно ночью подожгли авто депутата

В Ровно полицейские устанавливают личности злоумышленников, которые подожгли авто депутата. Инцидент произошел на улице Андрея Мельника около трех часов ночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции .

Автомобиль Audi Q5 был припаркован во дворе многоэтажки на стоянке. На нем ездит депутат областного совета, однако авто принадлежит его родной сестре.

Огнем повреждено лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК Украины. В частности, проверяют поджог, связанный с депутатской деятельностью потерпевшего.

По данным местного издания "Ровно Вечернее" на автомобиле ездит депутат облсовета Руслан Потапчук. Впрочем, это авто является собственностью его сестры Любови Давидюк.

Фото: в Ровно подожгли авто депутата (facebook.com/police.in.Rivne.region)