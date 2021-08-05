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У Рівному вночі підпалили авто депутата

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Четвер 05 серпня 2021 10:26
У Рівному вночі підпалили авто депутата Фото: в Рівному підпалили авто депутата облради (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Инна Собора

У Рівному поліцейські встановлюють осіб, які підпалили авто депутата. Інцидент стався на вулиці Андрія Мельника близько третьої години ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Автомобіль Audi Q5 був припаркований у дворі багатоповерхівки на стоянці. На ньому їздить депутат обласної ради, однак авто належить його рідній сестрі.

Вогнем пошкоджено лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік автомобіля.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі почали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 КК України. Зокрема, перевіряють підпал, пов’язаний із депутатською діяльністю потерпілого.

За даними місцевого видання "Рівне вечірнє", на автомобілі їздить депутат облради Руслан Потапчук. Втім, це авто є власністю його сестри Любові Давидюк.

Фото: в Рівному підпалили авто депутата (facebook.com/police.in.Rivne.region)

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