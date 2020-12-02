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В Ровно не смогли избрать главу облсовета

Автор: РБК-Украина

В Ровно состоялось первое заседание областного совета нового 8-го созыва, во время которого должны были избрать главу облсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После официальной речи и вручения временных удостоверений новоизбранные депутаты должны были избрать председателя Ровенского облсовета, а также его заместителей.

Однако, почти каждый час депутаты от разных партий просили объявить перерыв. Сначала ее попросил экс-председатель облсовета Александр Данильчук, который теперь является депутатом партии "Сила и честь". Через полчаса перерыв попросил лидер фракции "Батькивщина" Николай Кучерук. Еще через час перерыв попросил Юрий Липский со "Слуги народа".

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После этого временный председательствующий, депутат "Батькивщины" Николай Драганчук объявил еще один перерыв на полчаса, потому что лидеры фракций вообще не могут ни о чем договориться.

За более чем 3 часа перерывов никаких договоренностей депутаты не достигли, поэтому Николай Драганчук закрыл сессию.

Как сообщают корреспонденты издания, депутат от "ЕС" Сергей Кондрачук требовал изменить временного председательствующего на сессии, а также уменьшить количество президиума с пяти до трех представителей от партий, набравших наибольшее количество избирателей и продолжить сессию.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк выиграл выборы городского головы в Ровно. По данным подсчета 100% протоколов, он набирает 50,18% голосов.

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