В Рівному не змогли обрати голову облради

У Рівному відбулося перше засідання обласної ради нового 8-го скликання, під час якого мали обрати голову облради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після офіційної промови й вручення тимчасових посвідчень новообрані депутати повинні були обрати голову Рівненської облради, а також його заступників.

Проте, майже щогодини депутати від різних партій просили оголосити перерву. Спочатку її попросив екс-голова облради Олександр Данильчук, який тепер є депутатом партії "Сила і честь". Через півгодини перерву попросив лідер фракції "Батьківщина" Микола Кучерук. Ще через годину перерву попросив Юрій Ліпський з "Слуги народу".

Після цього тимчасовий головуючий, депутат "Батьківщини" Микола Драганчук оголосив ще одну перерву на півгодини, тому що лідери фракцій взагалі не можуть ні про що домовитися.

За більш ніж 3 години перерв ніяких домовленостей депутати не досягли, тому Микола Драганчук закрив сесію.

Як повідомляють кореспонденти видання, депутат від "ЄС" Сергій Кондрачук вимагав змінити тимчасового головуючого на сесії, а також зменшити кількість президії з п'яти до трьох представників від партій, що набрали найбільшу кількість виборців і продовжити сесію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що кандидат від партії "Європейська солідарність" Олександр Третяк виграв вибори міського голови у Рівному. За даними підрахунку 100% протоколів, він набирає 50,18% голосів.