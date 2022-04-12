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В Ровно котельная на альтернативной энергии обеспечивает теплом уже треть города

Фото: в Ровно котельная на альтернативной энергии обеспечивает теплом уже треть города (t me)
Автор: Артем Горовенко

С начала военной агрессии российских оккупантов в Ровно окончательно наладила работу котельная ООО "Ровнотеплоэнерго" на биосырье - щепе. Благодаря этому котельная обеспечивает теплом уже 11 объектов социальной сферы и 91 высотный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля в Telegram.

По словам Коваля, котельная дает возможность трети города Ровно отказаться от использования газа. В частности, в микрорайоне "Юбилейный", Центральной и северной части города.

"Это самая большая котельная на возобновляемых источниках энергии в Западной Украине. Ее мощность - 20 мВт. В планах "Укртепло", которая является владельцем ООО "Ровнотеплоэнерго", - еще две такие котельные на улицах Строителей и Князя Владимира. Это позволит экономить до 9 млн м3 газа в год, что уменьшит финансовую нагрузку", - отметил он.

Глава области подчеркнул, что сегодня необходимо искать пути, чтобы быть независимым от использования российского газа, поэтому переработка природного ресурса региона - это лучшее решение.

"В условиях войны очень важно быть независимыми от российского газа. Тем более что используется местное сырье – щепа из ровенских лесов, что удешевит тепло. Мы будем насыщать рынок средствами для местных производителей, и местный продукт будет обогревать дома ровенчан", - резюмировал Коваль.

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РовноЭлектроэнергия