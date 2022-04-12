У Рівному котельня на альтернативній енергії забезпечує теплом уже третину міста

За словами Коваля, котельня дає можливість третині міста Рівне відмовитись від використання газу. Зокрема, у мікрорайоні "Ювілейний", центральній та північній частині міста.

"Це найбільша котельня на відновлюваних джерелах енергії у Західній Україні. Її потужність - 20 мВт. У планах "Укртепло", яка є власником ТОВ "Рівнетеплоенерго", - ще дві такі котельні на вулицях Будівельників та Князя Володимира. Це дасть змогу зекономити до 9 млн м³ газу в рік, що зменшить фінансове навантаження", - зазначив він.

Очільник Рівненщини наголосив, що сьогодні необхідно шукати шляхи, аби бути незалежним від використання російського газу, тож переробка природного ресурсу регіону - це найкраще рішення.

"В умовах війни вкрай важливо бути незалежними від російського газу. Тим більше, що використовується місцева сировина - щепа з рівненських лісів, що здешевить тепло. Ми насичуватимемо ринок коштами для місцевих виробників, і місцевий продукт буде обігрівати домівки рівнян", - резюмував Коваль.