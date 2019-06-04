У Рівному від кору померла дитина

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Від ускладнень хвороби умрела тримісячна дівчинка

В Рівному від ускладнень кору померла тримісячна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що від ускладнень, викликаних вірусом кору, померла тримісячна дитина з Рівного.

"Дівчинка народилася від мами, яка під час вагітності захворіла на кір. Дитина народилася передчасно і при народженні мав вроджену кір. Вірус кору вразив мозок і легені дитини. Були надані необхідні реанімаційні заходи, проте врятувати дитину не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Діагноз кору підтверджений лабораторно у вірусологічних лабораторіях Міністерства охорони здоров'я України.

Нагадаємо, на кір в Україні з початку 2019 року захворіли понад 52 тисяч чоловік, а протягом 22-го тижня на кір захворіли 1310 осіб.

На кір в Україні з початку 2019 року захворіли понад 52 тисяч чоловік, а протягом 22-го тижня кір захворіли 1310 осіб. За даними Центру громадського здоров'я Моз, протягом тижня (з 24 по 30 травня) більше нових випадків кору зареєстровано в Харківській області (184 хворих: 120 дорослих і 64 дитини), місті Київ (128: 76 дорослих та 52 дитини), Київської (128: 74 дорослих та 54 дитини), Хмельницькій (93 хворих: 40 дорослих та 53 дитини), і Тернопільській областях (82: 25 дорослих та 57 дітей).

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, виросло втричі у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.