UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Ровно на ходу загорелся троллейбус

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ровно вечером 31 декабря на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. Причины пожара и размеры убытков устанавливаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ровенской области.

Как сообщили в ГСЧС, возгорание произошло 31 декабря в 19:54. Троллейбус с пассажирами следовал по маршруту № 10 по улице Соборной в Ровно.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание произошло под аркой левого переднего колеса троллейбуса. Огонь быстро потушили.

Жертв и пострадавших нет. В результате возгорания повреждена арка переднего колеса. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Фото: в Ровно 31 декабря загорелся троллейбус с пассажирами (facebook.com/dsns.rivne)

Напомним, 16 декабря под Киевом загорелась маршрутка с 20 пассажирами.

Читайте РБК-Украина в Google News
РовноГСЧС