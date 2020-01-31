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В Ровно госпитализировали девушку, которая недавно была в Китае

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 18:22
В Ровно госпитализировали девушку, которая недавно была в Китае
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Девушка сама обратилась к врачам, чтобы провериться на коронавирус

В Ровно госпитализировали девушку, которая недавно вернулась из Китая, где произошла вспышка нового вида коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам директора Ровенского областного лабораторного центра Романа Сафонова, девушка сама обратилась в больницу, чтобы проверить себя на заражение коронавирусом. Он добавил, что подозрения на коронавирус нет.

"Нет подозрения на коронавирус. Она нормально себя чувствует. Сейчас наблюдают за ее состоянием. Ни на что не жалуется. Мы то исследования будем проводить, но я очень сомневаюсь, что мы что-то найдем. Это просто перестраховка", - пояснил он.

Как сообщают СМИ, девушку поместили в отдельный бокс на 10 дней в инфекционном отделении больницы.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове с симптомами респираторных заболеваний госпитализировали двух граждан, которые недавно были в Китае. Больных поместили в специальные изолированные боксы, пока не будут готовы результаты анализов.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 31 января в Украине не был зарегистрирован ни один случай заболевания новым коронавирусом, который вспыхнул в Китае. Сейчас в Министерстве здравоохранения работают над разработкой проектов решений для противодействия распространения коронавируса в Украине.

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