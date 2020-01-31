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У Рівному госпіталізували дівчину, яка нещодавно була в Китаї

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 18:22
У Рівному госпіталізували дівчину, яка нещодавно була в Китаї
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дівчина сама звернулася до лікарів, щоб перевіритися на коронавірус

У Рівному госпіталізували дівчину, яка нещодавно повернулася з Китаю, де стався спалах нового виду коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами директора Рівненського обласного лабораторного центру Романа Сафонова, дівчина сама звернулася в лікарню, щоб перевірити себе на зараження коронавірусом. Він додав, що підозри на коронавірус немає.

"Немає підозри на коронавірус. Вона нормально почувається. Зараз спостерігають за її станом. Ні на що не скаржиться. Ми то дослідження будемо проводити, але я дуже сумніваюся, що ми щось знайдемо. Це просто перестраховка", - пояснив він.

Як повідомляють ЗМІ, дівчину помістили в окремий бокс на 10 днів в інфекційному відділенні лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові з симптомами респіраторних захворювань госпіталізували двох громадян, які нещодавно були в Китаї. Хворих помістили у спеціальні ізольовані бокси, поки не будуть готові результати аналізів.

Також РБК-Україна писало, що станом на 31 січня в Україні не було зареєстровано жодного випадку захворювання новим коронавірусом, який спалахнув в Китаї. Наразі у Міністерстві охорони здоров'я працюють над розробкою проєктів рішень для протидії поширення коронавірусу в Україні.

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