В Ровно горело общежитие

Фото: последствия пожара в Ровно (rivne.dsns.gov.ua)

Спасатели эвакуировали 15 человек

В пятницу, 28 декабря, в Ровно на улице Пластовая произошел пожар в общежитии, были эвакуированы 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

Сообщается, что пожар возник в одной из комнат общежития на четвертом этаже. Спасатели отмечают, что в 05:16 пожар был локализован, а в 05:45 полностью ликвидирован.

"Из-за сильного задымления огнеборцы в аппаратах защиты органов дыхания и зрения спасли 15 человек", - говорится в сообщении.

Фото: последствия пожара в Ровно (rivne.dsns.gov.ua) ГСЧС отмечает, что жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Харькове в ночь на субботу, 27 октября, произошел пожар в студенськом общежитии, в результате которого потраждали шесть человек. Спасатели вытащили из задымленного помещения 5 студентов, а также эвакуировали 35 человек.

РБК-Украина писало, что в Киеве 12 сентября из-за пожара в общежитии были эвакуированы 50 человек. Пожар возник около десяти часов утра в общежитии на пр. Науки, 23, в Голосеевском районе Киева.