Ровно и Чернигов остались без горячей воды

С 1 мая в Ровно и Чернигове из-за задолженности потребителей прекратили подачу горячей воды в квартиры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение предпрития в Facebook.

Как сообщается, подача горячей воды в Ровно прекратили из-за ухудшения экономической ситуции на предприятии, а также из-за повышение цен на газ "Нафтогазом".

"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК "Нафтогаз" на 15% для теплоснабжающих предприятий с 1 мая, с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено", - сообщает предприятие.

Возобновление горячего водоснабжения всего города произойдет при положительной динамике оплаты за полученные услуги, а также после переведения необходимого количества котельных на твердое топливо.

Кроме того, как сообщает 0462.ua, половина города Чернигова осталась без горячей воды из-за того, что на май "Облтеплокоммунэнерго" не выделили газ. Причина, по которым тепловики остались без газа, – большая задолженность за предоставленные услуги со стороны черниговцев и черниговских предприятий.

В данный момент власти Чернигова изучают варианты подачи горячей воды в отключенные районы с другого поставщика тепловой энергии - ТЭЦ. Техническая возможность для этого существует.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве приостановили подачу горячей воды в 119 домов в Святошинском районе. Причиной называют ремонтные работы по ликвидации 2 повреждений магистральных трубопроводов, которые поставляют тепло и горячую воду.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине вступили в силу новые тарифы на отопление и горячую воду.