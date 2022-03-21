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Ровенскую область второй раз за сутки обстреляли вражескими ракетами

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Ровенская область, Понедельник 21 марта 2022 22:08
Ровенскую область второй раз за сутки обстреляли вражескими ракетами Оккупанты второй раз обстреляли Ровенскую область (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Вечером 21 марта российские военные второй раз за сутки осуществила ракетный обстрел объектов, расположенных в Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля.

По его словам, в Ровенском районе зафиксировали 4 ракетных удара с воздуха.

"С тремя ракетами наши Вооруженные Силы справились. Четвертая... Возможные убытки и разрушения, потери уточняются", - сказал Коваль.

Ранее мы сообщали, что утром оккупанты нанесли ракетные удары по военному полигону в Ровенской области.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 26-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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