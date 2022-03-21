Рівненську область вдруге за добу обстріляли ворожими ракетами
У Рівненській області вдруге за добу пролунали вибухи. Окупанти здійснили ракетний обстріл об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.
За його словами, у Рівненському районі ППО зафіксували 4 ракетні удари з повітря. Українським військовим 3 ракети вдалося збити.
"З трьома ракетами наші Збройні Сили справилися. Четверта... Можливі збитки та руйнування, втрати уточнюються", - сказав Коваль.
Раніше ми повідомляли, що зранку окупанти завдали ракетних ударів по військовому полігону в Рівненській області.
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