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Над Ровенской областью ночью ПВО сбила две вражеские цели

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Ровенская область, Вторник 05 апреля 2022 09:08
Над Ровенской областью ночью ПВО сбила две вражеские цели Фото: глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль (gordonua)
Автор: Мария Кучерявец

В силы ПВО сбили ночью две вражеские цели ночью. Где именно это произошло и о какие именно цели поразила противовоздушная оборона пока не уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"Доброе утро, Ровенщина! Ночью силами ПВО сбиты две вражеские цели. Небо под контролем ВСУ. Приближаем победу", - написал он.

Напомним, сегодня ночью силы ПВО сбили над Днепропетровской областью две ракеты оккупационных войск. В результате попадания обломков произошел незначительный пожар в одном из сел.

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