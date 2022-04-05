ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ПВО сбила ночью две вражеские ракеты над Днепропетровской областью

Новина українською →
Днепропетровская область, Вторник 05 апреля 2022 08:22
ПВО сбила ночью две вражеские ракеты над Днепропетровской областью Фото: глава Днепропетровской ОДА Валентин Резниченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenk)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня ночью силы ПВО сбили над Днепропетровской областью две ракеты оккупационных войск. В результате попадания осколков произошел незначительный пожар в одном из сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Facebook.

"Начинаем день с хорошей новости. Ночью наша ПВО сбила над областью две вражеские ракеты. Обломки вызвали незначительное возгорание в одном из сел", - написал Резниченко.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

"К счастью, никто не пострадал. Имею видео момента уничтожения ракет. Однако сейчас действует запрет на обнародование такой информации. Обещаю, что покажу его после победы. Собираю архив побед наших ВСУ. На этот час у нас в области все нормально. Работаем и приближаем победу", - отметил Резниченко.

Напомним, вчера российские оккупанты атаковали несколько сел на границе Днепропетровской и Херсонской областей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область ПВО Война России против Украины
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел