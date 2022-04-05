Над Рівненською областю вночі ППО збила дві ворожі цілі

В Сили ППО збили вночі дві ворожі цілі вночі. Де саме це сталося і які саме цілі вразила протиповітряна оборона поки не уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"Доброго ранку, Рівненщино! Вночі силами ППО збито дві ворожі цілі. Небо під контролем ЗСУ. Наближаємо перемогу", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вночі сили ППО збили над Дніпропетровською областю дві ракети окупаційних військ. Внаслідок попадання уламків сталася незначна пожежа в одному із сіл.

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