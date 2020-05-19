В Ровенской области заявили о давлении местной власти на бизнес 

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В "Захидбуд" обвинили прокуратуру в незаконных действиях и давлении на бизнес

Пока президент обещает создать идеальные условия для работы бизнеса в Украине, местная власть в регионах продолжает заниматься давлением на бизнес. Об этом заявили в компании "ПП Захидбуд" в Ровенской области, передает РБК-Украина.

Как сообщили в компании, на прошлой неделе правоохранительные органы провели обыски у директора их компании, которая занимается предоставлением транспортных услуг строительным компаниям. В результате была заблокирована деятельность самого предприятия, а также ряда строительных компаний, которые сотрудничали с "Захидбуд".

В компании убеждены, что прокуратура обратила внимание на их предприятие накануне тендера, чтобы заблокировать ее дальнейшее участие.

"Нужно отметить, что силовиками была заблокирована работа еще ряда строительных компаний, которые также хотели почувствовать в вышеупомянутом тендере. Ведь в области тендеры на строительство дорог выигрывает лишь одна фирма, которая, как говорят местные бизнесмены, имеет прямое отношение к представителям местной власти", - говорится в заявлении компании.

В то же время, руководство "Захидбуд" отмечает, что в Ровенской области это уже не первый случай, когда представители местной власти не дают возможность бизнесу участвовать в строительстве дорог.

Как утверждают в компании со ссылкой на данные Управления капитального строительства, на момент обыска у директора их компании и выноса обвинений, к ним не было обращений от правоохранителей по поводу каких-либо незаконных действий в вопросе строительства дорог в Ровенской области.

"В последнее время местная власть Ровенской области затягивает выплаты по уже проведённым работам в сфере строительства не только дорог, но и других социальных объектов; практически парализовано строительство школ, детских садиков", - добавили в компании, призывая центральную власть обратить внимание на происходящее и навести порядок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области директора одного из предприятий подозревают в хищении средств при ремонте дороги, который завысил стоимость выполненных работ на почти 3 млн гривен.

Кроме того, ранее в Ровенской области сотрудника полиции заподозрили в содействии незаконной добычи янтаря.

Автор: Александра Диденко