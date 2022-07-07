У Рівненській області заборонили феєрверки та їзду на авто без глушника
У Рівному та області ввели заборону на використання феєрверків та їзду на автомобілях, які не оснащені глушниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля.
Він зазначив, що сьогодні Рада оборони області заборонила продаж і запуск феєрверків, салютів та іншої піротехніки.
Разом з цим була введена заборона на рух транспортних засобів, в конструкції яких є вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач.
Коваль додав, що такі правила діятимуть до скасування режиму воєнного стану.
Нагадаємо, з п'ятниці, 30 Червня, в Одесі та області ввели заборону на продаж і використання феєрверків, а також рух автомобілів без глушника.
Також ми писали, що на час війни в Києві заборонили продаж і запуск феєрверків і пересування по місту автомобілів без глушника.
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