Фото: у Рівненській області заборонили феєрверки та їзду на авто без глушника (Getty Images)

У Рівному та області ввели заборону на використання феєрверків та їзду на автомобілях, які не оснащені глушниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля.