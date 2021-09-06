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В Ровенской области закончились экспресс-тесты на COVID, поставки ожидаются не ранее октября

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Ровно, Понедельник 06 сентября 2021 22:25
В Ровенской области закончились экспресс-тесты на COVID, поставки ожидаются не ранее октября Фото: в Ровенской области закончились экспресс-тесты на COVID (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ровенской области закончились экспресс-тесты на COVID-19. Их ближайшая поставка в регион ожидается в октябре-ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Ровно вечерний".

"Тесты (на коронавирус - ред.) закуплены за средства госбюджета и поступают нам от Министерства здравоохранения. Все медучреждения были обеспечены ими в достаточном количестве", - рассказала изданию глава управления здравоохранения в Ровенской области Елена Гандзюк.

По ее словам, сейчас COVID-тесты в области закончились. Однако с обострением эпидемиологической ситуации в регионе потребность в экспресс-тестах будет острая.

Она отметила, что сейчас рассматриваются различные варианты выделения средств на закупку COVID-тестов для медучреждений области до момента их поступления от Минздрава.

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