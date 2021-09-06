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У Рівненській області закінчилися експрес-тести на COVID, поставки очікуються не раніше жовтня

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Рівне, Понеділок 06 вересня 2021 22:25
У Рівненській області закінчилися експрес-тести на COVID, поставки очікуються не раніше жовтня Фото: у Рівненській області закінчилися експрес-тести на COVID (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Рівненській області закінчилися експрес-тести на COVID-19. Їх найближче постачання в регіон очікується в жовтні-листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Рівне вечірній".

"Тести (на коронавірус - ред.) закуплені за кошти держбюджету і надходять нам від Міністерства охорони здоров'я. Всі медустанови були забезпечені ними в достатній кількості", - розповіла виданню голова управління охорони здоров'я в Рівненській області Олена Гандзюк.

За її словами, зараз COVID-тести в області закінчилися. Однак із загостренням епідеміологічної ситуації в регіоні потреба в експрес-тестах буде гостра.

Вона зазначила, що зараз розглядаються різні варіанти виділення коштів на закупівлю COVID-тестів для медустанов області до моменту їх надходження від МОЗ.

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