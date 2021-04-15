В Ровенской области загорелся нелегальный приют для животных

В Ровенской области в пгт Мизоч возник пожар на территории частного дома. Местная жительница организовала там приют для животных, который не был зарегистрирован.

Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что горит кровля жилого дома.

В 16:42 пожар был локализован, а в 17:32 ликвидирован. Жертв и пострадавших среди владельцев нет.

"Владелица дома на территории своего частного хозяйства устроила приют для животных (кошек и собак). Приют для животных официально не зарегистрирован. Сейчас выясняют, сколько животных погибло", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожено перекрытие жилого дома на площади примерно 30 м.кв. помещение кухни, вещи домашнего обихода, а также закопчены стены в комнатах дома.

Местные СМИ опубликовали видео, на котором видно и слышно, как по территории бегают собаки и коты. Очевидцы утверждают, что часть животных, вероятно, сгорела в помещении.

В октябре 2017 года владелица дома держала там 70 собак и 50 кошек. Бездомных животных ей свозили со всей округи и подбрасывали во двор. Она удерживала животных за свой счет.