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В Рівненській області загорівся нелегальний притулок для тварин

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 18:47
В Рівненській області загорівся нелегальний притулок для тварин Фото: подвір'я, в якому виникла пожежа (facebook.com/dsns.rivne)
Автор: Инна Собора

У Рівненській області в смт Мізоч виникла пожежа на території приватного будинку. Місцева мешканка організувала там притулок для тварин, який не був зареєстрований.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС в області.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що горить покрівля житлового будинку.

О 16:42 пожежу було локалізовано, а о 17:32 ліквідовано. Жертв та постраждалих серед власників немає.

"Власниця оселі на території свого приватного господарства влаштувала притулок для тварин (котів та собак). Притулок для тварин офіційно не зареєстрований. Наразі скільки тварин загинуло з'ясовується", - йдеться в повідомленні.

Вогнем знищено перекриття житлового будинку на площі приблизно 30 м.кв. приміщення кухні, речі домашнього вжитку, а також закопчено стіни у кімнатах будинку.

Місцеві ЗМІ опублікували відео, на якому видно та чути, як по території бігають собаки та коти. Очевидці стверджують, що частина тварин, ймовірно, згоріла в приміщенні.

У жовтні 2017 року власниця подвір'я тримала там 70 собак та 50 котів. Бездомних тварин їй звозили з усієї округи та підкидали в двір. Вона утримувала тварин за власний кошт.

Нагадаємо, нещодавно в Україні посилили відповідальність за порушення пожежної та техногенної безпеки.

РБК-Україна писало, що у березні набрав чинності закон, згідно з яким в Україні забороняється випалювання трави.

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