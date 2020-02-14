В Ровенской области задержали группу за систематические нападения на полицейских

В Ровенской области правоохранители провели спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые ранее нанесли телесные повреждения полицейским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что весной 2019 года неизвестная группа из 40 человек, которая нелегально занималась добычей янтаря-сырца в урочище вблизи села Ленчин Березовского района, оказала сопротивление и нанесла повреждения полицейским, прибывшим на место событий

"На законные требования полицейских прекратить нелегальную деятельность, злоумышленники оказали сопротивление, бросились в драку и пытались завладеть табельным оружием полицейских", - сообщили в МВД.

Позже ситуация повторилась на территории урочищ "Березнки" и "Бобер" в Сарненском и Березневском районах области.

В ходе спецоперации 13 февраля были задержаны семь жителей села Ленчин. Троим из них сообщили о подозрении в угрозе или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины). Продолжаются следственные действия с целью привлечения других причастных к преступлению.

Также открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 240 УКД (нарушение правил охраны или использования недр).

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области разоблачили крупную группу наркоторговцев, в которую входили бывшие сотрудники милиции. Полиция задержала 4 фигурантов.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области задержали полицейского и экс-полицейского за разбойное нападение на дом пенсионеров. Полицейские хотели похитить деньги.