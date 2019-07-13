В Ровенской области от взрыва погибли дети

В Ровенской области в результате взрыва неизвестного предмета погибли 2 ребенка 11 и 13 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства внутренних дел в Facebook.

Как сообщается, инцидент произошел в поселке Смыга в субботу, 13 июля. В результате взрыва в подсобном помещении погибли два ребенка - 13-летний мальчик и 11-летняя девочка.

По словам первого заместителя Нацполиции Вячеслава Аброськина, дети из сейфа, который находился в подсобном помещении домохозяйства их деда, взяли неизвестный предмет, который сдетонировал.

Отмечается, что 59-летний мужчина занимался сбором металлолома, а также привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева вследствие взрыва гранаты погиб мужчина. По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения 52-летний житель поселка Коцюбинское.

РБК-Украина писало, что вечером 1 июля в Днепропетровской области на детской площадке в результате взрыва гранаты пострадали шестеро детей. Пострадали дети в возрасте от 4 до 16 лет.