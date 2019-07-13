У Рівненській області від вибуху загинули діти

У Рівненській області в результаті вибуху невідомого предмету загинули 2 дитини 11 та 13 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Як повідомляється, інцидент стався у селищі Смига в суботу, 13 липня. В результаті вибуху в підсобному приміщенні загинули дві дитини - 13-річний хлопчик та 11-річна дівчинка.

За словами першого заступника Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, діти з сейфу, який знаходився в підсобному приміщенні домогосподарства їхнього діда, взяли невідомий предмет, який здетонував.

Зазначається, що 59-річний чоловік займався збиранням металобрухту, а також притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Святошинському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув чоловік. За попередньою інформацією, в результаті вибуху гранати отримав смертельні поранення 52-річний житель селища Коцюбинське.

РБК-Україна писало, що ввечері 1 липня у Дніпропетровській області на дитячому майданчику в результаті вибуху гранати постраждали шестеро дітей. Постраждали діти у віці від 4 до 16 років.