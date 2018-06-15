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Интервью

В Ровенской области во время столкновения с протестующими пострадали 8 полицейских

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 15:54
Фото: пострадавший полицейский (npu.gov.ua)
Фото: пострадавший полицейский (npu.gov.ua)

Информации о других пострадавших участников протеста нет

В Ровенской области около 150 местных жителей, недовольных действиями правоохранителей по противодействию незаконной добыче янтаря-сырца, перекрыли автодорогу "Киев-Ковель-Ягодин", в результате пострадали 8 полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

"В ходе столкновения телесные повреждения получили сотрудники полиции. По состоянию на 14 часов в медицинские учреждения за помощью обратились восемь полицейских. Информации о других пострадавших участников инцидента или местных жителей к полиции пока не поступало", - говорится в сообщении.

Местное издание сообщает, что протестующие, жители Клесова и окрестных сел, требовали увольнения руководителя Сарненского райотдела полиции Сергея Смаглюка и руководителя управления защиты экономики в Ровенской области Вячеслава Ефтения.

Как отмечает пресс-служба полиции, через час участники протеста разошлись. Движение транспортных средств восстановлено.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия по устанавлению лиц, которые причастны к совершенных уголовных правонарушений и причиненных телесных повреждений полицейским в частности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно правоохранители изъяли около 140 кг незаконно добытого янтаря, стоимость которого оценивается в один миллион гривен.

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Теги публикации: Ровенская область, янтарь, протест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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