У Рівненській області під час сутички із протестувальниками постраждали 8 поліцейських

Інформації щодо інших постраждалих учасників протесту немає

У Рівненській області близько 150 місцевих жителів невдоволених діями правоохоронців у протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю, перекрили автодорогу "Київ-Ковель-Ягодин", у результаті постраждали 8 поліцейських. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

"У ході сутички тілесні ушкодження отримали працівники поліції. Станом на 14 годину до медичних закладів за допомогою звернулися восьмеро поліцейських. Інформації щодо інших постраждалих учасників інциденту чи місцевих мешканців до поліції поки не надходило" - йдеться у повідомленні.

Місцеве видання повідомляє, що протестувальники, жителі Клесова і навколишніх сіл, вимагали звільнення керівника Сарненського райвідділу поліції Сергія Смаглюка та керівника управління захисту економіки в Рівненській області В'ячеслава Єфтенія.

Як зазначає прес-служба поліції, через годину учасники протесту розійшлися. Рух транспортних засобів відновлено.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють осіб, які причетні до вчинених кримінальних правопорушень та завданих тілесних ушкоджень поліцейським зокрема.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Рівному правоохоронці вилучили близько 140 кг незаконно видобутого бурштину, вартість якого оцінюється в один мільйон гривень.