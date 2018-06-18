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В Ровенской области возник пожар на стеклозаводе

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 13:47
Фото: пожар на стеклозаводе в Ровенской области (rivne.dsns.gov.ua)
Фото: пожар на стеклозаводе в Ровенской области (rivne.dsns.gov.ua)

Площадь пожара на стеклозаводе в Ровенской области составляет около 400 кв. м

В Ровенской области сегодня утром, 18 июня 2018 года, возник пожар на территории ЧАО "Рокитновский стеклозавод". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

Как сообщается, спасателиполучили информацию о пожаре на стеклозаводе в Ровенской области (по адресу: пгт Ракитное, ул. Пролетарская,18) сегодня в 10:25.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар возник в трансформаторном здании (кирпичное, крытое шифером). На данный момент площадь пожара составляет около 400 м.кв.. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте пожара работают спасатели.

Фото: пожар на стеклозаводе в Ровенской области (rivne.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева горело здание Центрального автовокзала.

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Теги публикации: пожар, ГСЧС, Ровенская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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