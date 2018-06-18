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У Рівненській області виникла пожежа на склозаводі

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 13:47
Фото: пожежа на склозаводі у Рівненській області (rivne.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа на склозаводі у Рівненській області (rivne.dsns.gov.ua)

Площа пожежі на склозаводі у Рівненській області становить близько 400 кв. м

У Рівненській області сьогодні вранці, 18 червня 2018 року, виникла пожежа на території ПРАТ "Рокитнівський склозавод". Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

Як повідомляється, рятувальники отримали інформацію про пожежу на склозаводі у Рівненській області (за адресою: смт Рокитне, вул. Пролетарська,18) сьогодні о 10:25.

"По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що  пожежа виникла в трансформаторній будівлі (цегляна, крита шифером). На даний момент площа пожежі становить близько 400 м.кв.. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Наразі намісці пожежі працюють рятувальники.

Фото: пожежа на склозаводі у Рівненській області (rivne.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі Києва горіла будівля Центрального автовокзалу

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Теги публікації: пожежа, ДСНС, Рівненська область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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