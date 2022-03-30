В Ровенской области спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший в результате вражеского ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Отмечается, что на месте работали 67 пожарных, 17 единиц техники, а также 2 пожарных поезда.

Как известно, пожар произошел 28 марта 2022 года в результате вражеского ракетного удара.

Ранее мы сообщали, что оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области.

Также мы писали, что оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно.

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