В Ровенской области спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Ровенской области ликвидировали (скрин с видео)
В Ровенской области спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший в результате вражеского ракетного удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как известно, пожар произошел 28 марта 2022 года в результате вражеского ракетного удара.
Отмечается, что на месте работали 67 пожарных, 17 единиц техники, а также 2 пожарных поезда.
Ранее мы сообщали, что оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области.
Также мы писали, что оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!