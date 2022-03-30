У Рівненській області рятувальники ліквідували пожежу на нафтобазі, яка виникла внаслідок ворожого ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Зазначається, що на місці працювали 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги.

Як відомо, пожежа сталася 28 березня 2022 року внаслідок ворожого ракетного удару.

Раніше ми повідомляли, що окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області.

Також ми писали, що окупанти завдали ракетний удар по нафтобазі в Дубно.

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