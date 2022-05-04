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В Ровенской области сегодня будут слышны выстрелы: в чем причина

Новина українською →
Сарны, Среда 04 мая 2022 13:09
В Ровенской области сегодня будут слышны выстрелы: в чем причина Фото: в Ровенской области сегодня будут слышны выстрелы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 4 мая вблизи города Сарны (Ровенская область) будут слышны звуки выстрелов. Местных жителей предупреждают об учебных стрельбах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Сарненской райгосадминистрации.

"4 мая 2022 года на одном из стрельбищ близ города Сарны будут проводиться плановые учебные стрельбы из стрелкового оружия. Просим сохранять спокойствие, если услышите звуки выстрелов", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно российские войска нанесли два ракетных удара по железнодорожным объектам Ровенской области.

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