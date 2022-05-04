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У Рівненській області сьогодні чутимуть постріли: в чому причина

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Сарни, Середа 04 травня 2022 13:09
У Рівненській області сьогодні чутимуть постріли: в чому причина Фото: у Рівненській області сьогодні чутимуть постріли (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 травня поблизу міста Сарни (Рівненська область) будуть чутні звуки пострілів. Місцевих жителів попереджають про навчальні стрільби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Сарненської райдержадміністрації.

"4 травня 2022 року на одному зі стрільбищ поблизу міста Сарни проводитимуться планові навчальні стрільби зі стрілецької зброї. Просимо зберігати спокій, якщо почуєте звуки пострілів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно російські війська завдали два ракетних удари по залізничних об'єктах Рівненської області.

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