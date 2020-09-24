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В Ровенской области СБУ накрыла незаконную добычу янтаря, произошли стычки

Автор: РБК-Украина

СБУ накрыла в Ровенской области участок незаконной добычи янтаря. При операции произошли стычки с преступниками.

Об этом сообщает сайт Службы безопасности Украины.

Нелегальный промысел организовали жители нескольких сел Рокитновского района. Они добывали янтарь с помощью опасной для окружающей среды технологии гидророзмыва почвы. Добытый камень преступники реализовали местным перекупщикам.

На участке, где находились 15 участников группировки, правоохранители изъяли 10 дизельных мотопомп и более 20 килограмм янтаря, добытого ими за смену. Во время операции жители пытались сопротивляться сотрудникам СБУ.

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Ведется расследование по ч.2 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины (незаконная добыча, сбыт, покупка, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря).

Сегодня СБУ также сообщила о задержании собственного сотрудника на требовании взятки в 30 тысяч долларов у иностранца.

Ранее СБУ обнаружила тайник со снарядами в Луганской области.

Также Служба безопасности сообщала, что не допустила в Украину 41 человека, которые связаны с экстремистскими организациями в августе и сентябре.

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