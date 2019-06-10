В Ровенской области проверяют сообщение о минировании АЭС

Полиция проверяет сообщения о заминировании Ровенской АЭС и местного университета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

Так, сейчас на местах работают правоохранители, работники взрывотехнического отдела, кинологи и экстренные службы.

"10 июня в 10:55 в полицию поступило сообщение от помощника ректора, что на электронный адрес Ровенского государственного гуманитарного университета поступило письмо о заминировании учебного заведения. Сейчас следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического отдела, кинологи и экстренные службы работают на улице Степана Бандеры. В 11:20 в полицию поступило аналогичное сообщение о заминировании Ровенской АЭС", - сообщили в полиции.

Напомним, станция киевского метро "Олимпийская" закрыта на вход и выход, поскольку поступил анонимный звонок о заминировании.

Как писало РБК-Украина ранее, неизвестный сообщил о минировании станций метро "Театральная" и "Золотые ворота". В течение некоторого времени станции были закрыты, но после проверки выяснилось, что сообщение было ложным. Позже по спецлинии поступил звонок о заминировании станции метро "Теремки". Станцию ​​закрыли и проверили, опасных предметов обнаружено не было.

Отметим, в полицию Харькова поступило сообщение о заминировании 31 объекта. 3 июня в Харькове заминировали 23 здания, 7 больниц и аэропорт. Информация не подтвердилась.

В конце мая в Виннице сотрудники Национальной полиции проверили информацию о заминировании 28 объектов в городе.