В Рівненській області пролунали вибухи

Місцеві жителі почули кілька вибухів в Рівненській області під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль пізніше заявив, що росіяни завдали ракетного удару по об'єктах цивільної інфраструктури.

Також варто зауважити, що проводити фото- та відеозйомку місця падіння ракет заборонено.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що всього було чотири вибухи.

Мирних жителів просять залишатися у укриттях. Деталі обіцяють озвучити пізніше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білорусь дозволила жителям Рівненської області перетинати кордон та збирати ягоди у заповіднику Альманські болота. Це може бути черговою провокацією.

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