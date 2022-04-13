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В Ровенской области предупредили о взрывах: возобновят работы в карьерах

В Ровенской области возобновят работы в карьерах (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Ровенской области совет обороны предоставил еще 6 разрешений на проведение взрывных работ в карьерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля.

В частности, с заявлениями на возобновление взрывных работ обратились:

  • ГП "Камне-дробильный завод "ВИТА" частного предприятия "СОРИС";
  • ООО "Селищанский гранитный карьер";
  • ООО "Балашовский гранит";
  • ООО "Вировский карьер";
  • ГП "Регион - Инвест";
  • ООО "Клесовский карьер нерудных ископаемых "Технобуд".

"Друзья, кто живет в населенных пунктах по соседству с этими карьерами – не пугайтесь, когда услышите взрывы. Экономика сегодня должна работать на ВСУ. Для этого делаем все возможное и невозможное", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области изъяли более 200 автомобилей у пьяных водителей.

Также мы писали, что в Ровно котельная на альтернативной энергии обеспечивает теплом уже треть города.

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Ровенская область