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У Рівненській області попередили про вибухи: відновлять роботи у кар'єрах

У Рівненській області відновлять роботи у кар'єрах (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівненській області рада оборони надала ще 6 дозволів на проведення вибухових робіт у кар’єрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля.

Зокрема, із заявами на відновлення вибухових робіт звернулися:

  • ДП "Камене-дробильний завод "ВІТА" приватного підприємства "СОРІС";
  • ТОВ "Селищанський гранітний кар’єр";
  • ТОВ "Балашівський граніт";
  • ТОВ "Вирівський кар'єр";
  • ДП "Регіон - Інвест";
  • ТОВ "Клесівський кар’єр нерудних копалин "Технобуд".

"Друзі, хто мешкає у населених пунктах по сусідству із цими кар’єрами – не лякайтеся, коли почуєте вибухи. Економіка сьогодні повинна працювати на ЗСУ. Для цього робимо все можливе й неможливе", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Рівненській області вилучили понад 200 автомобілів у п'яних водіїв.

Також ми писали, що у Рівному котельня на альтернативній енергії забезпечує теплом уже третину міста.

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Рівненська область