У Рівненській області попередили про вибухи: відновлять роботи у кар'єрах

У Рівненській області рада оборони надала ще 6 дозволів на проведення вибухових робіт у кар’єрах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля.
Зокрема, із заявами на відновлення вибухових робіт звернулися:
"Друзі, хто мешкає у населених пунктах по сусідству із цими кар’єрами – не лякайтеся, коли почуєте вибухи. Економіка сьогодні повинна працювати на ЗСУ. Для цього робимо все можливе й неможливе", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у Рівненській області вилучили понад 200 автомобілів у п'яних водіїв.
Також ми писали, що у Рівному котельня на альтернативній енергії забезпечує теплом уже третину міста.
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