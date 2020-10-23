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В Ровенской области в пожаре погибли трое человек

Автор: РБК-Украина

В Ровенской области произошел масштабный пожар в частном доме. В результате погибли трое человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Ночью в селе Переброды Дубровицкого района в частном жилом доме возник пожар.

В 03:55 пожар потушили. Огнем уничтожена кровля, перекрытие и повреждены вещи домашнего обихода на площади 48 кв. м.

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Пока причины не установлены.

Напомним, в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в частном жилом доме обнаружили тела трех погибших.

Отметим, что в Обухове (Киевская область) произошел пожар на утилизационном предприятии на улице Промышленная.

Как писало РБК-Украина, правительство выделило 90 млн гривен на предотвращение лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

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