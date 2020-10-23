У Рівненській області в пожежі загинули троє людей

У Рівненській області сталась масштабна пожежа у приватному будинку. В результаті загинули троє людей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні.

Вночі у селі Переброди Дубровицького району в приватному житловому будинку виникла пожежа.

О 03:55 пожежу загасили. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 48 кв. м.

Наразі причини не встановлені.

Нагадаємо, в селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області в приватному житловому будинку виявили тіла трьох загиблих.

Зазначимо, в Обухові (Київська область) сталася пожежа на утилізаційному підприємстві на вулиці Промислова.

Як писало РБК-Україна, уряд виділив 90 млн гривень на запобігання лісовим пожежам у Чорнобильській зоні відчуження.