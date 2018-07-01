В Ровенской области перевернулся автобус с 53 пассажирами

В результате ДТП госпитализированы шесть человек

В Дубенском районе Ровенской области сегодня днем, 1 июля, перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 53 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

Сообщается, что инцидент произошел на 395 км трассы Киев - Чоп, между селами Птичья и Верба.

Правоохранителями установлено, что автобус съехал в кювет, после чего перевернулся. На момент происшествия в автобусе находились 53 человека, автобус следовал по маршруту Яремче - Киев.

Спасатели помогали шести пассажирам покинуть перевернутый автобус, их передали работникам скорой медицинской помощи.

Фото: ДТП в Ровенской области (dsns.gov.ua)

Напомним, сегодня в Ровенской области на пешеходном переходе пьяный водитель сбил ребенка.

