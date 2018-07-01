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Интервью

В Ровенской области перевернулся автобус с 53 пассажирами

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 18:39
Фото: ДТП в Ровенской области (dsns.gov.ua)
Фото: ДТП в Ровенской области (dsns.gov.ua)

В результате ДТП госпитализированы шесть человек

В Дубенском районе Ровенской области сегодня днем, 1 июля, перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 53 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

Сообщается, что инцидент произошел на 395 км трассы Киев - Чоп, между селами Птичья и Верба.

Правоохранителями установлено, что автобус съехал в кювет, после чего перевернулся. На момент происшествия в автобусе находились 53 человека, автобус следовал по маршруту Яремче - Киев.

Спасатели помогали шести пассажирам покинуть перевернутый автобус, их передали работникам скорой медицинской помощи.

 

Фото: ДТП в Ровенской области (dsns.gov.ua)

Напомним, сегодня в Ровенской области на пешеходном переходе пьяный водитель сбил ребенка. 
 

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Теги публикации: ДТП, Ровенская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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