У Рівненській області перекинувся автобус з 53 пасажирами

В результаті ДТП госпіталізовані шість чоловік

У Дубенському районі Рівненської області сьогодні вдень, 1 липня, перекинувся пасажирський автобус, в якому знаходилися 53 людини. Про це повідомляє прес-служба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

Повідомляється, що інцидент стався на 395 км траси Київ - Чоп, між селами Птича та Верба.

Правоохоронцями встановлено, що автобус з'їхав в кювет, після чого перекинувся. На момент події в автобусі перебували 53 людини, автобус слідував по маршруту Яремче - Київ.

Рятувальники допомагали 6 пасажирам покинути перевернутий автобус, їх передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Фото: ДТП в Рівненській області (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в Рівненській області на пішохідному переході п'яний водій збив дитину.