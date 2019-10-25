У Рівненській області перекинулася фура з гліцерином

Фото: місце інциденту (rv.dsns.gov.ua)

В результаті інциденту потерпілих немає

У ніч на 25 жовтня на трасі в Дубенському районі Рівненської області перекинулася фура з гліцерином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що о 01:43 надійшов сигнал про ДТП за участю вантажного автомобіля MERSEDES-BENZ в районі села Тараканів. В результаті інциденту фура, яка перевозила з Польщі до Харкова близько 27 кубометрів технічного гліцерину, перекинулася, і близько 10 кубометрів гліцерину витекло.

Зазначимо, гліцерин не є небезпечною речовиною, він використовується для добавок в мило і парфумерію. На місце події направили рятувальників, які змили речовину з узбіччя автодороги.

"Постраждалих та травмованих немає", - повідомили в ДСНС і додали, що фура також знесла один з стовпів.

Фото: місце інциденту (rv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві за минулу добу сталася близько 300 ДТП. Через несприятливі погодні умови поліція просить утриматися від поїздок на далекі відстані, а також дотримуватися обережності.