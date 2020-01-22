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В Донецкой области двое полицейских продали вещдоки на 125 тыс. гривен

Новости » Общество     22.01.2020 - 17:36
В Донецкой области двое полицейских продали вещдоки на 125 тыс. гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решается вопрос об избрании меры пресечения

В Донецкой области двух полицейских подозревают в присвоении и незаконной реализации арестованных судом вещественных доказательств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Правоохранителям сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления властью или служебным положением) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в августе 2018 года временно исполняющий обязанности начальника Великоновоселковского отдела полиции Волновахского ОП ГУНП в Донецкой области вместе с заместителем начальника сектора криминальной полиции присвоили имущество, а именно 72 металлические трубы общим весом 19,3 тонн, на которое судом в рамках уголовного производства по ч 2 ст. 15, ч. 1 ст.185 (покушение на кражу) УК Украины наложен арест.

В дальнейшем незаконно присвоенное имущество злоумышленники реализовали, получив денежные средства в сумме 124 871 грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании полицейским меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Ранее ГБР сообщило о подозрении в превышении служебных полномочий полицейскому Управления патрульной полиции в Луганской области.

РБК-Украина писало, что ГБР сообщило о подозрении заместителю начальника Днепропетровского отделения полиции Никополя Днепропетровской области по вымогательство взятки в размере 1,5 тысячи долларов.

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